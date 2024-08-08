Осака уверенно обыграла Жабер в первом круге турнира в Торонто

Японская теннисистка Наоми Осака одержала уверенную победу в матче с представительницей Туниса Онс Жабер в первом круге турнира WTA-1000 в Торонто (Канада) — 6:3, 6:1.

Матч длился всего 1 час 12 минут. На счету Осаки два эйса и четыре двойные ошибки при четырёх успешных брейк-пойнтах из шести. Жабер сделала три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге японка сыграет с Элизой Мертенс из Бельгии.

Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер стартовала на турнире в Торонто (Канада) с победы в матче с представительницей Великобритании Хэрриет Дарт — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2). Примечательно, что в решающем сете Шнайдер уступала со счётом 6:5 при подаче Дарт, однако сумела сделать обратный брейк и вырвать победу на тай-брейке.