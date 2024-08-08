Рафаэль Надаль завершит сезон без побед в матчах на ТБШ впервые с 2002 года

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль завершит 2024 год без единой победы в матче на «мэйджоре». Это стало понятно после сообщения Надаля о снятии с US Open — 2024, который является последним «Шлемом» в сезоне.

Впервые с 2002 года Рафаэль Надаль завершит сезон без побед в матчах на ТБШ. Отметим, что в 2024 году испанец провёл всего одну встречу на «Шлеме» — на «Ролан Гаррос». В первом круге он уступил четвёртой ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву, который впоследствии вышел в финал турнира.

В 2024 году 38-летний Надаль вышел в финал на одном турнире — категории АТР-250 в Бостаде (Швеция). В решающем поединке он уступил португальцу Нуну Боржешу.