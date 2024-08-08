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Наоми Осака обратилась к зрителям после уверенной победы над Жабер на турнире в Торонто

Наоми Осака обратилась к зрителям после уверенной победы над Жабер на турнире в Торонто
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95-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась об уверенной победе в матче с представительницей Туниса Онс Жабер в первом круге турнира WTA-1000 в Торонто (Канада) — 6:3, 6:1.

«Все знают, что я очень люблю хардовые корты. На таких покрытиях я думаю быстрее и играю инстинктивно. Честно говоря, когда я выступаю с лучшими теннисистами, такими как Онс, я, как правило, играю лучше. Так что я думаю, это помогло мне сегодня.

У меня были большие перерывы в последнее время, но я прохожу через горы и холмы, чтобы играть здесь и сейчас. Теперь я чувствую себя вполне уверенной в себе. Я думаю, это видно.

Спасибо всем фанатам! Надеюсь, я смогу продолжать играть ещё много матчей. Я просто очень люблю играть в теннис, и для меня было честью сыграть такой замечательный матч перед всеми», — сказала Осака после матча.

В следующем круге японка сыграет с Элисе Мертенс из Бельгии.

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