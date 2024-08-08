Рафаэль Надаль остановился в шаге от достижения Федерера на турнирах «Большого шлема»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет превзойти достижение 20-кратного чемпиона ТБШ, бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера по количеству сезонов хотя бы с одной победой в матчах на «Шлемах».

Как сообщает Opta, у Федерера 22 последовательных сезона (2000-2021), по крайней мере, с одной победой в мужских одиночных матчах на турнирах «Большого шлема». На счету Надаля 21 такой сезон (2003-2023) в Открытую эру.

Ранее Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участия в US Open — 2024.

Отметим, что в 2024 году испанец провёл всего одну встречу на «Шлеме» — на «Ролан Гаррос». В первом круге он уступил четвёртой ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву, который впоследствии вышел в финал турнира.

В 2024 году 38-летний Надаль вышел в финал на одном турнире — категории АТР-250 в Бостаде (Швеция). В решающем поединке он уступил португальцу Нуну Боржешу.

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Федерер и Надаль вместе снялись в рекламном ролике Louis Vuitton: