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Свитолина: Олимпиада в Париже была напряжённой, в Торонто чувствую себя намного легче

Свитолина: Олимпиада в Париже была напряжённой, в Торонто чувствую себя намного легче
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Теннисистка Элина Свитолина высказалась об успешном старте на турнире в Торонто.

Торонто. 1-й круг
06 августа 2024, вторник. 19:45 МСК
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Да, безусловно, я довольна сегодняшней победой на турнире в Торонто. Сменить покрытие за несколько дней и играть, я бы сказала, в совершенно другой атмосфере — это для всех нелегко. Я чувствую себя намного легче сейчас, знаете, в некотором смысле. Потому что, конечно, Олимпиада была достаточно напряжённой, и я всегда возлагаю на себя большое давление. Я чувствую, что сейчас я играю более свободно. Сегодня я совсем не нервничала. Да, просто наслаждалась первым раундом. Я старалась как можно быстрее привыкнуть к корту и я довольна победой в двух сетах», — приводит слова Свитолиной BTU.

В первом круге турнира в Торонто Свитолина обыграла американку Шелби Роджерс. На Олимпиаде в Париже Свитолина проиграла в третьем круге чешке Барборе Крейчиковой.

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