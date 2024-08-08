Свитолина: Олимпиада в Париже была напряжённой, в Торонто чувствую себя намного легче

Теннисистка Элина Свитолина высказалась об успешном старте на турнире в Торонто.
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«Да, безусловно, я довольна сегодняшней победой на турнире в Торонто. Сменить покрытие за несколько дней и играть, я бы сказала, в совершенно другой атмосфере — это для всех нелегко. Я чувствую себя намного легче сейчас, знаете, в некотором смысле. Потому что, конечно, Олимпиада была достаточно напряжённой, и я всегда возлагаю на себя большое давление. Я чувствую, что сейчас я играю более свободно. Сегодня я совсем не нервничала. Да, просто наслаждалась первым раундом. Я старалась как можно быстрее привыкнуть к корту и я довольна победой в двух сетах», — приводит слова Свитолиной BTU.
В первом круге турнира в Торонто Свитолина обыграла американку Шелби Роджерс. На Олимпиаде в Париже Свитолина проиграла в третьем круге чешке Барборе Крейчиковой.
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