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Джессика Пегула — Каролина Плишкова, результат матча 8 августа 2024, счет 2:0 (7:5, 6:4), 2-й круг WTA-1000 в Торонто

Джессика Пегула победила Каролину Плишкову и вышла в третий круг «тысячника» в Торонто
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В ночь с 7 на 8 августа мск в канадском Торонто завершился матч второго круга (1/16 финала) женского теннисного турнира категории WTA-1000, в котором встретились посеянная третьей шестая ракетка мира Джессика Пегула (США) и 45-я в мировой классификации Каролина Плишкова (Чехия). Американская теннисистка одержала победу в двух партиях — 7:5, 6:4.

Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 04:35 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Пегула дважды подала навылет и два раза допустила двойную ошибку, реализовав 5 из 10 брейк-пойнтов. Плишкова выполнила пять эйсов при восьми двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила три из восьми.

В третьем круге (1/8 финала) «тысячника» в Торонто Джессика Пегула встретится с победительницей пары Эшлин Крюгер (США) — Лейла Фернандес (Канада, 15-й посев).

Календарь WTA-1000 в Торонто
Турнирная сетка WTA-1000 в Торонто
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