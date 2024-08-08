Джессика Пегула победила Каролину Плишкову и вышла в третий круг «тысячника» в Торонто

В ночь с 7 на 8 августа мск в канадском Торонто завершился матч второго круга (1/16 финала) женского теннисного турнира категории WTA-1000, в котором встретились посеянная третьей шестая ракетка мира Джессика Пегула (США) и 45-я в мировой классификации Каролина Плишкова (Чехия). Американская теннисистка одержала победу в двух партиях — 7:5, 6:4.
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Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Пегула дважды подала навылет и два раза допустила двойную ошибку, реализовав 5 из 10 брейк-пойнтов. Плишкова выполнила пять эйсов при восьми двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила три из восьми.
В третьем круге (1/8 финала) «тысячника» в Торонто Джессика Пегула встретится с победительницей пары Эшлин Крюгер (США) — Лейла Фернандес (Канада, 15-й посев).
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