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Сегодня, 8 августа, в канадском Торонто состоятся матчи второго круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором в четверг выступят Анна Калинская, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Дарья Касаткина.

Турнир WTA-1000 в Торонто.

Расписание матчей 8 августа (время московское):

18:00 — Элина Свитолина (Украина) — Марта Костюк (Украина)

18:00 — Леся Цуренко (Украина) — Анна Калинская (Россия)

18:00 — Магдалена Френх (Польша) — Диана Шнайдер (Россия)

19:30 — Моюка Учижима (Япония) — Людмила Самсонова (Россия)

19:30 — Кори Гауфф (США) — Ван Яфань (Китай)

19:30 — Тэйлор Таунсенд (США) — Марина Стакушич (Канада)

19:30 — Эмма Наварро (США) — Магда Линетт (Польша)

21:00 — Питон Стирнс (США) — Мэдисон Кис (США)

21:00 — Дарья Касаткина (Россия) — Аманда Анисимова (США)

— Аманда Анисимова (США) 21:00 — Эшлин Крюгер (США) — Лейла Фернандес (Канада)

21:00 — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Кэйти Бултер (Великобритания)