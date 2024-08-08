Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик исполнил необычный удар в матче с Шелтоном на «Мастерсе» в Монреале

Бублик исполнил необычный удар в матче с Шелтоном на «Мастерсе» в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

25-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик в матче с 14-й ракеткой мира американским теннисистом Беном Шелтоном в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада) исполнил необычный удар. Бублик, не успевая за укороченным мячом от американца, перевёл мяч на половину корта соперника, выбросив ракетку из рук на корт так, чтобы она оказалась под мячом и ударила по нему.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Бублик всё равно проиграл этот розыгрыш на матч-пойнте соперника. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американца.

«Мастерс» в Монреале проходит с 6 по 12 августа. Бен Шелтон, который посеян в Монреале под 11-м номером, сыграет во втором круге с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который в первом круге обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счётом 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Рафаэль Надаль остановился в шаге от достижения Федерера на турнирах «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android