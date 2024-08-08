Бублик исполнил необычный удар в матче с Шелтоном на «Мастерсе» в Монреале

25-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик в матче с 14-й ракеткой мира американским теннисистом Беном Шелтоном в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада) исполнил необычный удар. Бублик, не успевая за укороченным мячом от американца, перевёл мяч на половину корта соперника, выбросив ракетку из рук на корт так, чтобы она оказалась под мячом и ударила по нему.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Бублик всё равно проиграл этот розыгрыш на матч-пойнте соперника. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американца.

«Мастерс» в Монреале проходит с 6 по 12 августа. Бен Шелтон, который посеян в Монреале под 11-м номером, сыграет во втором круге с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным, который в первом круге обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счётом 6:3, 6:4.