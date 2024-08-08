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«Мастерс» в Монреале: расписание матчей с 8 на 9 августа

Сегодня вечером 8 августа и в ночь на 9 августа в канадском Монреале состоятся игры второго круга мужского хардового турнира категории «Мастерс». Свои матчи проведут российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

«Мастерс» в Монреале.

Расписание матчей 8 августа с участием российских теннисистов (время начала игр приблизительное):

18:00 мск. Даниил Медведев - Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

19:30 мск. Карен Хачанов - Маттео Арнальди (Италия).

19:30 мск. Андрей Рублёв - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Другие наиболее заметные матчи второго круга: