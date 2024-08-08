«Мастерс» в Монреале: расписание матчей с 8 на 9 августа
Сегодня вечером 8 августа и в ночь на 9 августа в канадском Монреале состоятся игры второго круга мужского хардового турнира категории «Мастерс». Свои матчи проведут российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.
«Мастерс» в Монреале.
Расписание матчей 8 августа с участием российских теннисистов (время начала игр приблизительное):
- 18:00 мск. Даниил Медведев - Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
- 19:30 мск. Карен Хачанов - Маттео Арнальди (Италия).
- 19:30 мск. Андрей Рублёв - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
Другие наиболее заметные матчи второго круга:
- 17:00 мск. Алексей Попырин (Австралия) — Бен Шелтон (США).
- 18:00 мск. Кей Нисикори (Япония) - Стефанос Циципас (Греция).
- 18:00 мск. Томми Пол (США) - Брэндон Накашима (США).
- 19:30 мск. Григор Димитров (Болгария) - Ринки Хидзиката (Австралия).
- 19:30 мск. Джордан Томпсон (Австралия) - Александр Зверев (Германия).
- 21:00 мск. Хольгер Руне (Дания) - Пабло Карреньо-Буста (Испания).
- 21:00 мск. Янник Синнер (Италия) - Борна Чорич (Хорватия).
- 21:00 мск. Каспер Рууд (Норвегия) — Джеймс Дакворт (Австралия).
- 02:00 мск. Танаси Коккинакис (Австралия) - Хуберт Хуркач (Польша).
- 03:30 мск. Себастьян Корда (США) — Тейлор Фритц (США).
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