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«Мастерс» в Монреале: расписание матчей с 8 на 9 августа

«Мастерс» в Монреале: расписание матчей с 8 на 9 августа
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Сегодня вечером 8 августа и в ночь на 9 августа в канадском Монреале состоятся игры второго круга мужского хардового турнира категории «Мастерс». Свои матчи проведут российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

«Мастерс» в Монреале.
Расписание матчей 8 августа с участием российских теннисистов (время начала игр приблизительное):

  • 18:00 мск.  Даниил Медведев - Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
  • 19:30 мск. Карен Хачанов - Маттео Арнальди (Италия).
  • 19:30 мск. Андрей Рублёв - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Другие наиболее заметные матчи второго круга:

  • 17:00 мск. Алексей Попырин (Австралия) — Бен Шелтон (США).
  • 18:00 мск. Кей Нисикори (Япония) - Стефанос Циципас (Греция).
  • 18:00 мск. Томми Пол (США) - Брэндон Накашима (США).
  • 19:30 мск. Григор Димитров (Болгария) - Ринки Хидзиката (Австралия).
  • 19:30 мск. Джордан Томпсон (Австралия) - Александр Зверев (Германия).
  • 21:00 мск. Хольгер Руне (Дания) - Пабло Карреньо-Буста (Испания).
  • 21:00 мск. Янник Синнер (Италия) - Борна Чорич (Хорватия).
  • 21:00 мск. Каспер Рууд (Норвегия) — Джеймс Дакворт (Австралия).
  • 02:00 мск. Танаси Коккинакис (Австралия) - Хуберт Хуркач (Польша).
  • 03:30 мск. Себастьян Корда (США) — Тейлор Фритц (США).
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