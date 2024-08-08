Оже-Альяссим прокомментировал поражение в первом круге «Мастерса» в Монреале

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада) в матче с итальянским теннисистом Флавио Коболли.

«Ну, я должен быть реалистом, знал, что это будет сложный матч. Мне пришлось адаптироваться к новым условиям, и в итоге случилось то, что случилось, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Очевидно, что моя игра не была хорошей, большая разница между моим уровнем сегодня и на прошлой неделе в Париже, и даже в предыдущие недели, особенно с моей подачей, так что это может объяснить случившееся. Сейчас я немного отдохну, а затем возобновлю тренировки и буду готовиться к оставшейся части сезона», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Феликс Оже-Альяссим проиграл в матче за третье место итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти.

Флавио Коболли, обыгравший канадца, во втором круге «Мастерса» в Монреале встретится с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.