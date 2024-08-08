Оже-Альяссим рассказал, как на него повлияла Олимпиада в Париже

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, как участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже повлияло на его игру перед турниром серии «Мастерсе» в Монреале (Канада).

«Конечно, не могу сказать, что был настолько свеж, как хотелось бы, ни физически, ни морально. Было довольно сложно всё успеть, но это не оправдание. Не могу прийти сюда, сидеть и говорить, что мне следовало сделать то или это. С самого начала знал, что это будет вызов, что всё пошло не так, как я хотел, поэтому мне просто пришлось принять это и двигаться вперёд. Очевидно, после всего, что я пережил за эти недели, если бы не турнир в Монреале, ещё бы немного подумал о том, приезжать или нет», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Феликс Оже-Альяссим проиграл в матче за третье место итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти.

В первом круге «Мастерса» в Монреале Оже-Альяссим проиграл итальянскому теннисисту Флавио Коболли со счётом 3:6, 2:6.