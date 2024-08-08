«Посмотрим». Оже-Альяссим — об участии в «Мастерсе» в Цинциннати

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, примет ли участие в турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 12 по 19 августа.

«Сейчас сложно составить расписание, всегда нужно найти правильный баланс между отдыхом и проведением соревновательных матчей в тех же условиях, что и следующий турнир. Теперь у меня есть неделя до старта Цинциннати, и это позитивно. В обычной ситуации было бы неплохо сыграть этот турнир, но посмотрим, как я буду себя чувствовать в ближайшие несколько дней. Вероятно, поеду в Цинциннати, но по мере приближения дат посмотрю, как себя чувствую», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Феликс Оже-Альяссим проиграл в матче за третье место итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти.

В первом круге «Мастерса» в Монреале Оже-Альяссим проиграл итальянскому теннисисту Флавио Коболли со счётом 3:6, 2:6.