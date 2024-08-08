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«Моё нетерпение — одна из моих самых больших неудач». Эмма Радукану — о жизненных уроках

«Моё нетерпение — одна из моих самых больших неудач». Эмма Радукану — о жизненных уроках
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Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, какой самый большой урок она усвоила.

«Самый большой урок, который я усвоила, когда дело доходит до восстановления после травм, — не торопиться. Моё нетерпение — одна из моих самых больших неудач, потому что я, по сути, ускорила процесс восстановления и отложила своё возвращение на много месяцев. Потребовалось восемь месяцев. Иногда ваш разум побеждает ваше тело, и, заставляя себя, вы движетесь назад», — приводит слова Радукану Marie Claire.

Напомним, на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США) Эмма Радукану в четвертьфинале уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе, которая стала чемпионкой соревнования, со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

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