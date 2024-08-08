«Чувствую себя очень старой в 21 год». Радукану — о жизни на корте и за его пределами

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о жизни на корте и за его пределами

«В теннисе очень легко поддаться панике, и я сама в этом виновата. У тебя возникает ощущение, что до конца карьеры осталось всего 10 лет и всё закончится раньше, чем ты успеешь это понять. Иногда чувствую себя очень старой в 21 год, но потом вспоминаю, что впереди у меня ещё 10 лет турниров «Большого шлема», а может, и 15. Несмотря на то что всё проходит так быстро, я всего три года на трассе, мне ещё есть чему учиться и куда развиваться. Кроме того, есть большая часть жизни за пределами тенниса. Мы думаем, что наша жизнь заканчивается, когда нам исполняется 35, но впереди ещё много интересного. Хочу максимально использовать оставшиеся мне годы в туре, но при этом не забывать о том, что в жизни есть и другие вещи, помимо тенниса», — приводит слова Радукану Marie Claire.

Напомним, на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США) Эмма Радукану в четвертьфинале уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе, которая стала чемпионкой соревнования, со счётом 6:4, 5:7, 4:6.