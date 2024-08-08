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Сорана Кырстя сообщила, что пропустит остаток сезона

Сорана Кырстя сообщила, что пропустит остаток сезона
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34-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя, занимающая 39-е место в рейтинге WTА, сообщила, что пропустит остаток сезона из-за восстановления после операции на стопе.

«Вот уже более шести месяцев я страдаю от сильной боли в стопе. Мы с врачами решили сделать операцию, после того как я испробовала все возможные методы, не добившись никаких результатов и прогресса. Хорошая новость заключается в том, что всё прошло отлично, а плохая — в том, что я пропущу остаток сезона», — сообщила Кырстя на своей странице в социальных сетях.

Ранее Кырстя объявила о паузе в карьере. Напомним, румынская теннисистка идёт на серии из шести поражений. В матче первого круга Уимблдона-2024 она уступила 298-й ракетке мира Сонай Картал.

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