Сорана Кырстя сообщила, что пропустит остаток сезона

34-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя, занимающая 39-е место в рейтинге WTА, сообщила, что пропустит остаток сезона из-за восстановления после операции на стопе.

«Вот уже более шести месяцев я страдаю от сильной боли в стопе. Мы с врачами решили сделать операцию, после того как я испробовала все возможные методы, не добившись никаких результатов и прогресса. Хорошая новость заключается в том, что всё прошло отлично, а плохая — в том, что я пропущу остаток сезона», — сообщила Кырстя на своей странице в социальных сетях.

Ранее Кырстя объявила о паузе в карьере. Напомним, румынская теннисистка идёт на серии из шести поражений. В матче первого круга Уимблдона-2024 она уступила 298-й ракетке мира Сонай Картал.