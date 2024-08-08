Анна Калинская добавила в шапку своего профиля фото Хасбика

17-я ракетка мира 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская разместила фотографию популярного блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик, в шапке своего профиля в социальной сети. На снимке Хасбик сидит за столом с пустой тарелкой. Чем мотивирован такой поступок спортсменки, на данный момент неизвестно.

В данный момент Калинская находится в Торонто (Канада), где принимает участие в турнире категории WTA-1000. Соревнования проходят на харде. Анна успешно преодолела первый раунд соревнований, со счётом 6:2, 6:3 обыграв 218-ю ракетку мира американку Луизу Чирико (Q).

В данный момент Калинская (10) встречается с 85-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко. Россиянка взяла первый сет со счётом 6:2.