Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская добавила в шапку своего профиля фото Хасбика

Анна Калинская добавила в шапку своего профиля фото Хасбика
Комментарии

17-я ракетка мира 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская разместила фотографию популярного блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик, в шапке своего профиля в социальной сети. На снимке Хасбик сидит за столом с пустой тарелкой. Чем мотивирован такой поступок спортсменки, на данный момент неизвестно.

В данный момент Калинская находится в Торонто (Канада), где принимает участие в турнире категории WTA-1000. Соревнования проходят на харде. Анна успешно преодолела первый раунд соревнований, со счётом 6:2, 6:3 обыграв 218-ю ракетку мира американку Луизу Чирико (Q).

В данный момент Калинская (10) встречается с 85-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко. Россиянка взяла первый сет со счётом 6:2.

Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		1
6 		3
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Материалы по теме
Медведев в сете от поражения в Монреале. Также играют Рублёв, Шнайдер, Калинская. LIVE!
Live
Медведев в сете от поражения в Монреале. Также играют Рублёв, Шнайдер, Калинская. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android