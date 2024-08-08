Анна Калинская добавила в шапку своего профиля фото Хасбика
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17-я ракетка мира 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская разместила фотографию популярного блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик, в шапке своего профиля в социальной сети. На снимке Хасбик сидит за столом с пустой тарелкой. Чем мотивирован такой поступок спортсменки, на данный момент неизвестно.
В данный момент Калинская находится в Торонто (Канада), где принимает участие в турнире категории WTA-1000. Соревнования проходят на харде. Анна успешно преодолела первый раунд соревнований, со счётом 6:2, 6:3 обыграв 218-ю ракетку мира американку Луизу Чирико (Q).
В данный момент Калинская (10) встречается с 85-й ракеткой мира украинкой Лесей Цуренко. Россиянка взяла первый сет со счётом 6:2.
Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Леся Цуренко
Л. Цуренко
2-й сет
0 : 1
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Анна Калинская
А. Калинская
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