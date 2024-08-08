Экс-россиянка Элина Аванесян опубликовала фото с паспортом Армении

58-я ракетка мира Элина Аванесян получила паспорт Армении. Об этом теннисистка поделилась в своих социальных сетях.

Фото: соцсети Аванесян

Ранее стало известно, что спортсменка будет представлять Армению на международных соревнованиях. До этого года Аванесян выступала за Россию.

На официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) Аванесян уже представлена с флагом Армении.

Напомним, о решении 21-летней Аванесян начать выступать за Армению сообщил заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта страны Карен Гилоян. По словам главы Федерации тенниса России, спортсменка уже три года живёт в Барселоне. Аванесян 21 год. Лучшим результатом спортсменки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции в 2023 и 2024 годах.