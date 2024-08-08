«Кто знал, что у него такой талант?» Известный скрипач восхитился игрой Джоковича на альте

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович продолжает с размахом праздновать завоевание золота Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

«Какая эпичная ночь! Вчера мы с Сарой Макэлрави сыграли импровизированный концерт для удивительного Новака Джоковича в честь его золотой олимпийской медали. И знаете что? Новак взял альт Сары и сыграл со мной в дуэте. Кто знал, что у него такой талант? Возможно ли, что мы станем свидетелями становления Новака Джоковича как скрипача мирового уровня?» — написал австрийский скрипач Юлиан Рахлин в своих социальных сетях, прикрепив к посту видео с Джоковичем. На нём Новак довольно искусно обращается с альтом.

«Спасибо за этот потрясающий опыт! Очень понравилось», — ответил Рахлину Джокович.