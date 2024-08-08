Анна Калинская с крупным счётом обыграла Лесю Цуренко во втором круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (США). В матче второго круга она обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Калинская дважды подала навылет и один раз допустила двойную ошибку, реализовав 5 из 10 брейк-пойнтов. Цуренко выполнила один эйс при девяти двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила два из шести.

Соперницей российской теннисистки в следующем раунде турнира в Торонто станет победитель пары Дарья Касаткина — Аманда Анисимова.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.