Анна Калинская с крупным счётом обыграла Лесю Цуренко во втором круге турнира в Торонто
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Российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (США). В матче второго круга она обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.
Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
Анна Калинская
А. Калинская
Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Калинская дважды подала навылет и один раз допустила двойную ошибку, реализовав 5 из 10 брейк-пойнтов. Цуренко выполнила один эйс при девяти двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила два из шести.
Соперницей российской теннисистки в следующем раунде турнира в Торонто станет победитель пары Дарья Касаткина — Аманда Анисимова.
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.
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