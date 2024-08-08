Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская с крупным счётом обыграла Лесю Цуренко во втором круге турнира в Торонто

Анна Калинская с крупным счётом обыграла Лесю Цуренко во втором круге турнира в Торонто
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (США). В матче второго круга она обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Калинская дважды подала навылет и один раз допустила двойную ошибку, реализовав 5 из 10 брейк-пойнтов. Цуренко выполнила один эйс при девяти двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила два из шести.

Соперницей российской теннисистки в следующем раунде турнира в Торонто станет победитель пары Дарья Касаткина — Аманда Анисимова.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.

Материалы по теме
Шнайдер победно вернулась на корт после ОИ. А Сафиуллин в день рождения уступил испанцу
Шнайдер победно вернулась на корт после ОИ. А Сафиуллин в день рождения уступил испанцу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android