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Кей Нисикори неожиданно обыграл Стефаноса Циципаса во 2-м круге «Мастерса» в Монреале

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира 34-летний японский теннисист Кей Нисикори вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

В матче второго круга Нисикори, в данный момент занимающий 576-ю строчку рейтинга ATP, неожиданно обыграл 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (8) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча Нисикори с Циципасом продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Кей два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Циципаса девять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвертьфинал турнира в Монреале Нисикори сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция, 12) — Нуну Боржеш (Португалия).