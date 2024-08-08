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Марта Костюк обыграла Элину Свитолину во втором круге турнира в Торонто

Марта Костюк обыграла Элину Свитолину во втором круге турнира в Торонто
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Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA-1000 в Торонто (США). В матче второго круга она обыграла свою соотечественницу Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:2.

Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		2 6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Матч продолжался 1 час 42 минуты. В рамках встречи Костюк выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Свитолиной два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Соперницей украинской теннисистки в следующем раунде турнира в Торонто станет победитель пары Эмма Наварро (США) — Магда Линетт (Польша).

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.

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