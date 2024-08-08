Марта Костюк обыграла Элину Свитолину во втором круге турнира в Торонто
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Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA-1000 в Торонто (США). В матче второго круга она обыграла свою соотечественницу Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:2.
Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|2
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|2
|6
Марта Костюк
М. Костюк
Матч продолжался 1 час 42 минуты. В рамках встречи Костюк выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Свитолиной два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Соперницей украинской теннисистки в следующем раунде турнира в Торонто станет победитель пары Эмма Наварро (США) — Магда Линетт (Польша).
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.
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