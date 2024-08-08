Марта Костюк обыграла Элину Свитолину во втором круге турнира в Торонто

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA-1000 в Торонто (США). В матче второго круга она обыграла свою соотечественницу Элину Свитолину. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:2.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. В рамках встречи Костюк выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Свитолиной два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Соперницей украинской теннисистки в следующем раунде турнира в Торонто станет победитель пары Эмма Наварро (США) — Магда Линетт (Польша).

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.