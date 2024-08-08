Даниил Медведев потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монреале

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Соревнования проходят на харде — любимом покрытии Медведева.
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В стартовом для себя матче Медведев (3) со счётом 4:6, 6:1, 2:6 уступил 42-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидович-Фокине.
Встреча Медведева с испанцем продлилась 1 час и 56 минут. В её рамках Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
За выход в четвертьфинал Монреаля Давидович-Фокина сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) – Маттео Арнальди (Италия).
Стоит отметить, что Медведев является чемпионом «Мастерса» в Торонто 2021 года. Напомним, Монреаль и Торонто по очереди принимают престижный турнир ATP.
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