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Даниил Медведев потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монреале

Даниил Медведев потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монреале
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Соревнования проходят на харде — любимом покрытии Медведева.

Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		1 6
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

В стартовом для себя матче Медведев (3) со счётом 4:6, 6:1, 2:6 уступил 42-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидович-Фокине.

Встреча Медведева с испанцем продлилась 1 час и 56 минут. В её рамках Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал Монреаля Давидович-Фокина сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) – Маттео Арнальди (Италия).

Стоит отметить, что Медведев является чемпионом «Мастерса» в Торонто 2021 года. Напомним, Монреаль и Торонто по очереди принимают престижный турнир ATP.

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