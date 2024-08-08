Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Торонто, одержав волевую победу над Френх
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Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (США). В матче второго круга она обыграла представительницу Польши Магдалену Френх. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 в пользу россиянки.
Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
|6 5
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|6
|7 7
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Френх три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
За выход в четвертьфинал финала «тысячника» в Торонто наша теннисистка сразится с американкой Кори Гауфф или представительницей Китая Ван Яфань.
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.
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