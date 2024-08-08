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12-я ракетка мира Томми Пол проиграл квалифаеру во 2-м круге «Мастерса» в Монреале

12-я ракетка мира Томми Пол проиграл квалифаеру во 2-м круге «Мастерса» в Монреале
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Бронзовый призёр Олимпиады-2024 в паре, 12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол не смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 1
6 		6 5 6
         
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

В матче второго круга Пол (10) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 1:6 проиграл 52-й ракетке мира соотечественнику Брэндону Накашиме (Q).

Встреча Пола с Накашимой продлилась 2 часа и 14 минут. В её рамках Томми четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Накашимы девять эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в четвертьфинальный раунд Монреаля Накашима сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 5) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

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