12-я ракетка мира Томми Пол проиграл квалифаеру во 2-м круге «Мастерса» в Монреале
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Бронзовый призёр Олимпиады-2024 в паре, 12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол не смог пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).
Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|1
|
|6 5
|6
Брэндон Накашима
Б. Накашима
В матче второго круга Пол (10) со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 1:6 проиграл 52-й ракетке мира соотечественнику Брэндону Накашиме (Q).
Встреча Пола с Накашимой продлилась 2 часа и 14 минут. В её рамках Томми четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Накашимы девять эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
За выход в четвертьфинальный раунд Монреаля Накашима сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 5) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
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