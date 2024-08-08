Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Монреале, где сразится с Накашимой

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада), призовой фонд которого составил $ 6 795 555.

В матче второго круга посеянный под пятым номером Рублёв со счётом 7:6 (7:3), 6:2 обыграл 38-ю ракетку мира представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.

Встреча Рублёва с Этчеверри продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках россиянин девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Этчеверри пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Монреаля Рублёв сразится с 52-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой (Q).