Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Монреале, где сразится с Накашимой
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада), призовой фонд которого составил $ 6 795 555.
Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 19:50 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
В матче второго круга посеянный под пятым номером Рублёв со счётом 7:6 (7:3), 6:2 обыграл 38-ю ракетку мира представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.
Встреча Рублёва с Этчеверри продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках россиянин девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Этчеверри пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал Монреаля Рублёв сразится с 52-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой (Q).
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