Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг «тысячника» в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (США). В матче второго круга она обыграла представительницу Японии Моюку Учижиму. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.
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Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. В рамках встречи Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету японки один эйс, девять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
За выход в четвертьфинал финала «тысячника» в Торонто российская теннисистка сразится с японкой Наоми Осакой или представительницей Бельгии Элисой Мертенс.
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.
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