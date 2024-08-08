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Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг «тысячника» в Торонто

Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг «тысячника» в Торонто
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Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (США). В матче второго круга она обыграла представительницу Японии Моюку Учижиму. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 19:40 МСК
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. В рамках встречи Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету японки один эйс, девять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

За выход в четвертьфинал финала «тысячника» в Торонто российская теннисистка сразится с японкой Наоми Осакой или представительницей Бельгии Элисой Мертенс.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.

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