Стефанос Циципас жёстко раскритиковал отца после поражения на старте турнира в Монреале

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас раскритиковал своего тренера и отца Апостолоса Циципаса после поражения от японца Кея Нисикори на старте «Мастерса» в Монреале (Канада).

«Я жаловался своему тренеру на форхенд в течение последних четырёх-пяти дней. Это также стало причиной моей стычки с ним во время матча, я к этому не привык.

Для меня матч на «Мастерсе» имеет большую важность. Мне нужен тренер, который меня слушает, прислушивается к моим словам как игрока, я этого заслуживаю. Мой отец был не очень умён и не очень хорошо справляется с подобными ситуациями, это не первый раз, когда он так поступает. Я действительно разочарован в нём.

Самое важное для игрока – это получать прямую и качественную обратную связь от тренера. Тренер – это не тот, кто держит ракетку в руках. Игрок – это тот, кто пытается выполнить план на игру. Это совместная работа, которую вы проводите вместе. Это должен быть взаимовыгодный процесс, чтобы я мог развивать свой теннис. Я не хочу зацикливаться на этом», — приводит слова Циципаса журналист Джованни Пелаццо в своих социальных сетях.