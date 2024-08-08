Кори Гауфф сыграет с Дианой Шнайдер в матче за выход в четвертьфинал «тысячника» в Торонто

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (США). В матче второго круга она обыграла представительницу Китая Ван Яфань. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу американки.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. В рамках встречи Гауфф выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Яфань ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал финала «тысячника» в Торонто американская теннисистка сразится с россиянкой Дианой Шнайдер.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.