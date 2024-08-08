Александр Зверев разгромил Томпсона на старте «Мастерса» в Монреале
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада).
Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Александр Зверев
А. Зверев
В матче второго круга Зверев (2) со счётом 6:1, 6:1 обыграл 30-ю ракетку мира австралийца Джордана Томпсона.
Следующим соперником Зверева в Канаде станет победитель матча Хольгер Руне (Дания, 13) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).
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