Александр Зверев разгромил Томпсона на старте «Мастерса» в Монреале

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

В матче второго круга Зверев (2) со счётом 6:1, 6:1 обыграл 30-ю ракетку мира австралийца Джордана Томпсона.

Следующим соперником Зверева в Канаде станет победитель матча Хольгер Руне (Дания, 13) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).