Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вышли в четвертьфинал парного турнира в Монреале

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вышли в четвертьфинальный раунд парного разряда турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

В 1/8 финала Медведеву и Сафиуллину удалось обыграть пару Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция) (6). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, [10:7] в пользу россиян.

Поединок Медведева и Сафиуллина с Гонсалесом и Роже-Вассленом продлился 1 час и 5 минут. В его рамках россияне четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету мексиканца и француза один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал Монреаля Медведев и Сафиуллин сразятся с опытными Радживом Рамом (США) и Джо Солсбери (Великобритания).