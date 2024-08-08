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Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вышли в четвертьфинал парного турнира в Монреале

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вышли в четвертьфинал парного турнира в Монреале
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вышли в четвертьфинальный раунд парного разряда турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада).

В 1/8 финала Медведеву и Сафиуллину удалось обыграть пару Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция) (6). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, [10:7] в пользу россиян.

Поединок Медведева и Сафиуллина с Гонсалесом и Роже-Вассленом продлился 1 час и 5 минут. В его рамках россияне четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету мексиканца и француза один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал Монреаля Медведев и Сафиуллин сразятся с опытными Радживом Рамом (США) и Джо Солсбери (Великобритания).

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