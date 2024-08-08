Янник Синнер уверенно обыграл Борну Чорича на старте «Мастерса» в Монреале
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Победитель Australian Open – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада), призовой фонд которого составил $ 6 795 555. Соревнования проходят на харде.
Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 21:55 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
Борна Чорич
Б. Чорич
В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:4 обыграл 94-ю ракетку мира представителя Хорватии Борну Чорича (Q).
Встреча Синнера с Чоричем продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Синнер девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Чорича шесть эйсов, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Синнера в Монреале станет победитель матча Лоренцо Сонего (Италия) — Алехандро Табило (Чили, 15).
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