Янник Синнер уверенно обыграл Борну Чорича на старте «Мастерса» в Монреале

Победитель Australian Open – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада), призовой фонд которого составил $ 6 795 555. Соревнования проходят на харде.

В матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:4 обыграл 94-ю ракетку мира представителя Хорватии Борну Чорича (Q).

Встреча Синнера с Чоричем продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Синнер девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Чорича шесть эйсов, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Синнера в Монреале станет победитель матча Лоренцо Сонего (Италия) — Алехандро Табило (Чили, 15).