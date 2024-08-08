Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина не смогла обыграть Аманду Анисимову во втором круге турнира в Торонто

Дарья Касаткина не смогла обыграть Аманду Анисимову во втором круге турнира в Торонто
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче второго круга она уступила представительнице США Аманде Анисимовой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу американки.

Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 22:20 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. В рамках встречи Касаткина выполнила четыре подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Анисимовой два эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Торонто Анисимова сыграет с россиянкой Анной Калинской.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.

Материалы по теме
Анна Калинская с крупным счётом обыграла Лесю Цуренко во втором круге турнира в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android