Дарья Касаткина не смогла обыграть Аманду Анисимову во втором круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче второго круга она уступила представительнице США Аманде Анисимовой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу американки.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. В рамках встречи Касаткина выполнила четыре подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Анисимовой два эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Торонто Анисимова сыграет с россиянкой Анной Калинской.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.