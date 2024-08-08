Дарья Касаткина не смогла обыграть Аманду Анисимову во втором круге турнира в Торонто
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче второго круга она уступила представительнице США Аманде Анисимовой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу американки.
Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 22:20 МСК
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
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Аманда Анисимова
А. Анисимова
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. В рамках встречи Касаткина выполнила четыре подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Анисимовой два эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Торонто Анисимова сыграет с россиянкой Анной Калинской.
Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.
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