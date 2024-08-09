Новак Джокович пожертвует на благотворительность призовые за победу на Олимпиаде-2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пожертвует призовые за победу на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) на благотворительность, сообщает Kurir.

Джокович должен получить от правительства Сербии € 200 тыс. за победу на Играх. Этот размер призовых установлен для всех чемпионов Олимпиады-2024 из Сербии.

Напомним, в финале Олимпиады-2024 Джокович (1) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) одолел четырёхкратного победителя мэйджоров третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Для 37-летнего Джоковича это золото Олимпиады – дебютное в карьере. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).