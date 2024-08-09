Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович снялся с грядущего «Мастерса» в Цинциннати

Новак Джокович снялся с грядущего «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 12 по 19 августа. В основной сетке соревнований Новака заменит 48-я ракетка мира 21-летний француз Джованни Мпетчи Перрикар.

Предположительно, Джокович решил продлить отдых после триумфа на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). В финале Олимпиады Джокович (1) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) одолел четырёхкратного победителя мэйджоров третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Для 37-летнего Джоковича это золото Олимпиады – дебютное в карьере. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).

Материалы по теме
Рублёв впервые в карьере победил в Монреале! Самсонова — прошла в третий круг Торонто
Рублёв впервые в карьере победил в Монреале! Самсонова — прошла в третий круг Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android