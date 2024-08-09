Елена Остапенко обыграла Паулу Бадосу и вышла в 3-й круг «тысячника» в Торонто

Победительница Открытого чемпионата Франции – 2017, 11-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто (Канада). В матче второго круга она обыграла 40-ю ракетку мира, представительницу Испании Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:2 в пользу представительницы Латвии.

Продолжительность матча составила 2 час 4 минуты. В рамках встречи Остапенко выполнила три подачи навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Бадосы девять эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Торонто Остапенко сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а его призовой фонд составляет $ 3 211 715.

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