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Людмила Самсонова в паре с Ван Яфань уступила в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Торонто

Людмила Самсонова в паре с Ван Яфань уступила в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Торонто
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вместе с представительницей Китая Ван Яфань проиграли в 1/8 финала парного разряда на турнире WTA-1000 в канадском Торонто.

Соперниками российско-китайского дуэта были американки Бетани Маттек-Сандс и София Кенин. Матч продолжался 1 час 34 минуты и завершился со счетом 6:3, 5:7, 10:6 в пользу представительниц США.

В следующем круге американская пара сыграет с парой Янь Синью (Китай) / У Фан-Сянь (Китайский Тайбэй).

Также Самсонова продолжает участие в одиночном «тысячнике» в Торонто, где за выход в четвертьфинал сразится с победителем встречи между японкой Наоми Осакой и представительницей Бельгии Элисой Мертенс, начало матча которых запланировано на сегодня, 9 августа, в 3:30 по мск.

Торонто. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 19:40 МСК
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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