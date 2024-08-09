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Андрей Рублёв объяснил, почему отказался от участия на Олимпиаде в Париже

Андрей Рублёв объяснил, почему отказался от участия на Олимпиаде в Париже
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему отказался от участия на Олимпийских играх в Париже.

«Я не участвовал в Олимпийских играх, потому что мы чувствовали, что я морально не готов к этому. Мои последние результаты и то, как я вёл себя… мы решили, что я должен сделать карьеру приоритетом». Я взял немного времени на отдых, чтобы восстановиться морально, сыграть немного ATP 250 и приехать раньше в Америку, чтобы быть полностью готовым к Монреалю», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Напомним, Рублёв успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада), обыграв представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри. За выход в четвертьфинал Монреаля Рублёв сразится с 52-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой.

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