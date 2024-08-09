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Синнер оценил первую победу после восстановления от травмы, из-за которой он пропустил ОИ

Синнер оценил первую победу после восстановления от травмы, из-за которой он пропустил ОИ
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Победитель Australian Open – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об успешном старте на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Напомним, в матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:4 обыграл 94-ю ракетку мира представителя Хорватии Борну Чорича (Q).

Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 21:55 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич

«Это очень сложно. Нелегко играть здесь в таких условиях. Иногда дует лёгкий ветерок, мяч летит, так что сложно поймать ритм. Очевидно, что это первый раз, когда я играю на хардовых кортах после Майами, так что это нужно учитывать. Первый матч всегда тяжёлый. Мне повезло сыграть несколько парных матчей, чтобы вернуть себе это соревновательное чувство.

Я хочу сыграть как можно больше матчей в этом американском турне, но для этого мне нужно немного улучшить свою подачу. Сегодня я попробовал несколько вариантов, которые не сработали так, как я хотел, но я знаю, что это правильный путь, верный путь. Нужно попытаться быть более непредсказуемым на корте. Я просто пытаюсь стать лучше», — приводит слова Синнера с пресс-конференции после матча Punto de Break.

Следующим соперником Синнера в Монреале станет Алехандро Табило (Чили, 15). Отметим, итальянец пропустил Олимпиаду-2024 в Париже из-за тонзиллита.

Соревнования в Монреале проходят на харде. Призовой фонд турнира составляет $ 6 795 555.

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