Янник Синнер повторил достижение Рафаэля Надаля 15-летней давности

Победитель Australian Open – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым за 15 лет игроком, одержавшим 40 последовательных побед в матчах над соперниками, не входящими в топ-20 рейтинга ATP. Напомним, в матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:4 обыграл 94-ю ракетку мира представителя Хорватии Борну Чорича (Q).
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Как сообщает Opta, благодаря победе над хорватом Синнер повторил достижение Рафаэля Надаля, установленное испанцем на турнире в Индиан-Уэллсе в 2009 году. Тогда Надалю было 22 года и 285 дней. В момент 40-й победы итальянцу 22 года и 357 дней.
Следующим соперником Синнера в Монреале станет Алехандро Табило (Чили, 15). Отметим, итальянец пропустил Олимпиаду-2024 в Париже из-за тонзиллита.
Соревнования в Монреале проходят на харде. Призовой фонд турнира составляет $ 6 795 555.
Синнер покидает клинику в Турине:
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