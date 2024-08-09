Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на турнире в Торонто

Белорусская тенниситка Арина Соболенко с победы стартовала на турнире в Торонто. В матче второго круга она обыграла представительницу Китая Юань Юэ со счётом 6:2, 6:2.
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Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Юэ два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В следующем круге Соболенко встретится британкой Кэйти Бултер.
Турнир в Торонто пройдёт с 6 по 12 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финальном матче прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову.
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