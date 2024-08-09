Давидович-Фокина прокомментировал победу над Медведевым на старте турнира в Монреале
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42-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым на старте турнире в Монреале.
Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
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|2
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|6
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|1
|6
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
«Для меня это был нелегкий год. В моей жизни произошло много переменВозможность победить такого игрока, как Даниил, даёт мне много сил и энергии для дальнейшего роста. Я очень рад этой победе. В конце сета нелегко завершать матч и тем более с Даниилом, потому что он очень надежный игрок. Сегодня мне нужно было сохранять спокойствие и не думать о результате», — приводит слова Давидович-Фокины официальный сайт ATP.
За выход в четвертьфинал Монреаля Давидович-Фокина сразится с итальянцем Маттео Арнальди, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.
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