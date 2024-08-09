Давидович-Фокина прокомментировал победу над Медведевым на старте турнира в Монреале

42-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым на старте турнире в Монреале.

«Для меня это был нелегкий год. В моей жизни произошло много переменВозможность победить такого игрока, как Даниил, даёт мне много сил и энергии для дальнейшего роста. Я очень рад этой победе. В конце сета нелегко завершать матч и тем более с Даниилом, потому что он очень надежный игрок. Сегодня мне нужно было сохранять спокойствие и не думать о результате», — приводит слова Давидович-Фокины официальный сайт ATP.

За выход в четвертьфинал Монреаля Давидович-Фокина сразится с итальянцем Маттео Арнальди, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.

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