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Давидович-Фокина прокомментировал победу над Медведевым на старте турнира в Монреале

Давидович-Фокина прокомментировал победу над Медведевым на старте турнира в Монреале
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42-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым на старте турнире в Монреале.

Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		1 6
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Для меня это был нелегкий год. В моей жизни произошло много переменВозможность победить такого игрока, как Даниил, даёт мне много сил и энергии для дальнейшего роста. Я очень рад этой победе. В конце сета нелегко завершать матч и тем более с Даниилом, потому что он очень надежный игрок. Сегодня мне нужно было сохранять спокойствие и не думать о результате», — приводит слова Давидович-Фокины официальный сайт ATP.

За выход в четвертьфинал Монреаля Давидович-Фокина сразится с итальянцем Маттео Арнальди, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.

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