Янник Синнер повторил статистическое достижение Рублёва и Медведева на харде
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Победитель Australian Open – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер третьим игроком, начиная с 2020 года, одержавшим более 150 побед в матчах на корте с твёрдым покрытием (хард). Напомним, в матче второго круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:4 обыграл 94-ю ракетку мира представителя Хорватии Борну Чорича (Q).
Монреаль. 2-й круг
08 августа 2024, четверг. 21:55 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Борна Чорич
Б. Чорич
Как сообщает Opta, первыми теннисистами со 150 победами на харде после Синнера являются россияне Даниил Медведев (179) и Андрей Рублёв (151).
Следующим соперником Синнера в Монреале станет Алехандро Табило (Чили, 15). Отметим, итальянец пропустил Олимпиаду-2024 в Париже из-за тонзиллита.
Соревнования в Монреале проходят на харде. Призовой фонд турнира составляет $ 6 795 555.
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