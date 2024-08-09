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Соболенко стала второй теннисисткой с 2020 года со 120 и более победами на WTA-1000 и ТБШ

Соболенко стала второй теннисисткой с 2020 года со 120 и более победами на WTA-1000 и ТБШ
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Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в пятёрку лучших спортсменок, начиная с 2020 года, одержавших более 100 общих побед в матчах на турнирах «Большого шлема» и WTA-1000.

Напомним, в матче второго круга она обыграла представительницу Китая Юань Юэ со счётом 6:2, 6:2.

Торонто. 2-й круг
09 августа 2024, пятница. 02:15 МСК
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Как сообщает Opta, на счету Соболенко 128 побед, по этому показателю она занимает второе место в рейтинге, а также является второй среди теннисисток, одержавших более 120 побед. Лидирует в списке Ига Свёнтек на счету которой 165 выигрышей на ТБШ и «тысячниках». Далее располагаются Кори Гауфф (113), Елена Рыбакина (111) и Джессика Пегула (104).

Отметим, в следующем круге Соболенко встретится британкой Кэйти Бултер из Великобритании.

Турнир в Торонто пройдёт с 6 по 12 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финальном матче прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову.

Календарь турнира WTA-1000 в Торонто
Сетка турнира WTA-1000 в Торонто
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