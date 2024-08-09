Соболенко стала второй теннисисткой с 2020 года со 120 и более победами на WTA-1000 и ТБШ

Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в пятёрку лучших спортсменок, начиная с 2020 года, одержавших более 100 общих побед в матчах на турнирах «Большого шлема» и WTA-1000.

Напомним, в матче второго круга она обыграла представительницу Китая Юань Юэ со счётом 6:2, 6:2.

Как сообщает Opta, на счету Соболенко 128 побед, по этому показателю она занимает второе место в рейтинге, а также является второй среди теннисисток, одержавших более 120 побед. Лидирует в списке Ига Свёнтек на счету которой 165 выигрышей на ТБШ и «тысячниках». Далее располагаются Кори Гауфф (113), Елена Рыбакина (111) и Джессика Пегула (104).

Отметим, в следующем круге Соболенко встретится британкой Кэйти Бултер из Великобритании.

Турнир в Торонто пройдёт с 6 по 12 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финальном матче прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову.

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