Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко уверенно вышла в третий круг турнира в Торонто

Виктория Азаренко уверенно вышла в третий круг турнира в Торонто
Комментарии

19-я ракетка мира Виктория Азаренко обыграла 74-ю ракетку Гретью Миннен во втором туре теннисного турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

Торонто. 2-й круг
09 августа 2024, пятница. 02:35 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 1
         
Гретье Миннен
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен

Матч между теннисистками длился 2 часа 54 минуты. В его рамках Азаренко сделала четыре эйса и 12 двойных ошибок, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету Миннен четыре эйса и шесть двойных ошибок, бельгийка реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

В следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Питон Стирнс.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.

Материалы по теме
Азаренко стала первой теннисисткой, которая выиграла 150 матчей без потери сета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android