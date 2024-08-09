Виктория Азаренко уверенно вышла в третий круг турнира в Торонто

19-я ракетка мира Виктория Азаренко обыграла 74-ю ракетку Гретью Миннен во втором туре теннисного турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

Матч между теннисистками длился 2 часа 54 минуты. В его рамках Азаренко сделала четыре эйса и 12 двойных ошибок, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету Миннен четыре эйса и шесть двойных ошибок, бельгийка реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

В следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Питон Стирнс.

Турнир в Торонто проходит с 6 по 12 августа, а призовой фон составляет $ 3 211 715. Действующей победительницей турнира является американка Джессика Пегула, которая в финале обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:0.