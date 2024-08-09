«Мы знали, что так будет». Даниил Медведев — о поражении от Давидович-Фокины в Монреале

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении от испанца Алехандро Давидович-Фокины в матче второго круга хардового «Мастерса» в Монреале (Канада) — 4:6, 6:1, 2:6.

«Я начал не слишком хорошо играть на харде, и мы знали, что это должно было произойти после перехода с грунта. То же самое произошло и с другими игроками, выступавшими на Олимпиаде. Переход на другое покрытие даётся тяжело, во время тренировок в эти дни я заметил, что играю не очень хорошо. В матче с испанцем я потерял несколько очков, которые не должен был терять. Было очень сложно, но я отдал все силы. Алехандро очень хорошо сыграл в первом и третьем сетах и выиграл матч. Я постараюсь добиться большего в Цинциннати», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Стоит отметить, что Медведев является чемпионом «Мастерса» в Торонто 2021 года. Напомним, Монреаль и Торонто по очереди принимают Открытый чемпионат Канады.