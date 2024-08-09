Синнер высказался об обвинениях в недостаточном желании поехать на Олимпиаду в Париже

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, не устал ли он от разговоров, что итальянец приложил недостаточно усилий для поездки на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Это вопрос, на который даже не хочу отвечать, честно. Думаю, только я и моя команда знаем, что чувствовал… Снаружи это одно, внутри — другое. Особенно я знаю, что чувствовал.

С начала года говорил, что моя главная цель — Олимпиада, но, к сожалению, даже не смог встать с постели. Тогда, честно говоря, то, что думают люди… скажем так, я не придаю этому значения, не придаю веса.

Больше не сижу в социальных сетях, и это мне очень помогает. Потом всё равно кое-что читаю, это очевидно: когда открываешь телефон, приходят уведомления, и что-то вижу. Но также знаю, кто я как личность и что за люди меня окружают, которым я очень дорог», — приводит слова Синнера Джованни Пелаззо.

Синнер не принял участия в Олимпийских играх — 2024 из-за тонзиллита. В Париже он должен был выступить в одиночном и парном (вместе с Лоренцо Музетти) разрядах.