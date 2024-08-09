«Было очень сложно играть первый турнир». Соболенко — об адаптации после травмы

Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как ей пришлось адаптировать свой график, чтобы позаботиться о суставе и вернуть себе душевное спокойствие на корте, которое позволяет ей играть, не опасаясь рецидива.

«Это другой опыт, надеюсь, я больше не испытаю его в своей карьере. Было очень сложно играть первый турнир, потому что ты склонен к чрезмерной защите, стараешься не переусердствовать, постоянно защищаешь плечо, но это в конечном итоге порождает ещё большее напряжение. В Вашингтоне у меня очень болело, но здесь мы делали много упражнений на подвижность. Я трачу много времени на дополнительную подвижность, дополнительную растяжку и дополнительное лечение. Теперь чувствую себя намного лучше с плечом, понимаю, что мне не нужно его беречь, что оно чистое, что могу идти на него, не опасаясь, что могу снова пораниться. Сейчас я чувствую себя свободнее на корте, поэтому наконец могу сосредоточиться на игре и соревноваться», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

На турнире категории WTA-500 в Торонто (Канада) Арина Соболенко в матче второго круга обыграла китайскую теннисистку Юань Юэ со счётом 6:2, 6:2. В третьем круге она сыграет с Кэйти Бултер из Великобритании.