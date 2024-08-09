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В пятницу, 9 августа, в канадском Торонто состоятся матчи третьего круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором выступят Анна Калинская, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.

Турнир WTA-1000 в Торонто.

Расписание матчей 9 августа (время московское):