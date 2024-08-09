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Турнир WTA-1000 в Торонто: расписание матчей 9 августа

Турнир WTA-1000 в Торонто: расписание матчей 9 августа
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В пятницу, 9 августа, в канадском Торонто состоятся матчи третьего круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором выступят Анна Калинская, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.

Турнир WTA-1000 в Торонто.
Расписание матчей 9 августа (время московское):

  • 18:00 — Эмма Наварро (США) — Марта Костюк (Украина)
  • 19:30 — Аманда Анисимова (США) — Анна Калинская (Россия)
  • 19:30 — Тэйлор Таунсенд (США) — Елена Остапенко (Латвия)
  • 21:00 — Джессика Пегула (США) — Эшлин Крюгер (США)
  • 21:00 — Виктория Азаренко (Беларусь) — Питон Стирнс (США)
  • 00:00 — Элисе Мертенс (Бельгия) — Людмила Самсонова (Россия)
  • 02:00 — Кори Гауфф (США) — Диана Шнайдер (Россия)
  • 03:30 — Кэйти Бултер (Великобритания) — Арина Соболенко (Беларусь)
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