Турнир WTA-1000 в Торонто: расписание матчей 9 августа
В пятницу, 9 августа, в канадском Торонто состоятся матчи третьего круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором выступят Анна Калинская, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова.
Турнир WTA-1000 в Торонто.
Расписание матчей 9 августа (время московское):
- 18:00 — Эмма Наварро (США) — Марта Костюк (Украина)
- 19:30 — Аманда Анисимова (США) — Анна Калинская (Россия)
- 19:30 — Тэйлор Таунсенд (США) — Елена Остапенко (Латвия)
- 21:00 — Джессика Пегула (США) — Эшлин Крюгер (США)
- 21:00 — Виктория Азаренко (Беларусь) — Питон Стирнс (США)
- 00:00 — Элисе Мертенс (Бельгия) — Людмила Самсонова (Россия)
- 02:00 — Кори Гауфф (США) — Диана Шнайдер (Россия)
- 03:30 — Кэйти Бултер (Великобритания) — Арина Соболенко (Беларусь)
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