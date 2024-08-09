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«У нас были две красивые победы». Даниил Медведев — о паре с Сафиуллиным в Монреале

«У нас были две красивые победы». Даниил Медведев — о паре с Сафиуллиным в Монреале
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о выходе в 1/4 финала парного турнира категории «Мастерс» в Монреале (Канада), в котором принимает участие вместе с соотечественником Романом Сафиуллиным.

«Это может немного помочь мне для обретения уверенности, но чем раньше я поеду в Цинциннати, тем лучше. Там корты и мячи будут другими. Здесь я записался на парный разряд со своим соотечественником, и мы играем хорошо. Я буду здесь столько, сколько потребуется, чтобы сыграть в парном разряде, с этим проблем нет. Я пытаюсь улучшить свою игру и свой удар, когда играю в парном разряде, у нас были две красивые победы, и мне нравится играть с Романом. Однако я слышал, что завтра ничего не будет сыграно из-за дождя, поэтому, если пойдёт дождь, я не хотел бы оказаться в это время на корте, а предпочёл бы быть в отеле», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча одиночного разряда с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (4:6, 6:1, 2:6).

За выход в полуфинал парного разряда в Монреале Медведев и Сафиуллин сыграют с Радживом Рамом (США) и Джо Солсбери (Великобритания).

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