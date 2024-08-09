«Не выиграла, но чувствую, что многому научилась». Осака — о поражении в Торонто

95-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение во втором круге турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада) в матче с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.

«Это то, что должно было произойти в течение всего матча (смеётся). С моей точки зрения, кажется, что только в конце второго сета стала понимать, как именно проходит матч, но потом почувствовала, что у меня закончилось время. Если бы мы сыграли больше, может быть, ещё один сет, думаю, я бы добилась большего, он был бы моим. Не знаю, в то же время мне кажется, что в этом году сыграла не так уж много матчей, хотя участвовала в большинстве турниров, в которых играла всю свою жизнь. Я постоянно узнаю что-то новое, только что очень долго разговаривала со своей командой, и все настроены очень позитивно. Довольна тем, как боролась, хотя и не выиграла, но чувствую, что многому научилась», — сказала Осака на пресс-конференции.

Элисе Мертенс, обыгравший Осаку, в следующем круге сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.